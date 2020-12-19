Финансист: как получить кредит при отказе всех банков

Улучшить кредитную историю можно, взяв еще один кредит, говорят эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Чтобы повысить шанс получить кредит при плохой личной платежной истории не стоит обращаться в компании, которые обещают ее исправить. Лучше взять новый кредит и вовремя его погасить — тогда кредитная история улучшится. Об этом рассказал финансовый советник и эксперт по личным инвестициям Иван Капустянский.

«Единственная возможность улучшить кредитную историю — сделать так, чтобы в нее были внесены новые записи о новых кредитах, а затем они были успешно погашены. Соответственно заемщик становится исправным плательщиком», — передает «Прайм» слова Капустянского.

Ранее сообщалось, что лучше всего обращаться в банк, где оформлена зарплатная карта или где ранее уже брали кредиты. Если своевременно выплачивать небольшой потребительский кредит или микрозаем, взятый на 6-12 месяцев, кредитная история заметно улучшится, говорят финансисты. Их советы приводит телеканал 360.

Однако оценивать свою кредитную нагрузку нужно не только при решении взять новый кредит. То же самое касается и ипотеки. Размер платежей по всем кредитам в месяц, разделенный на ежемесячный доход, не должен превышать 30%, советуют эксперты.