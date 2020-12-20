Самолет «Уральских авиалиний» получил повреждения в Европе. Видео

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Прибытие борта РМК с гуманитарным грузом в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, хвост самолета
Лайнеру «Уральских авиалиний» повредили фюзеляж Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» получил повреждения в Европе. Об этом сообщает telegram-канал Aviaincedents.

«Где-то в Европе протаранили Airbus «Уральских Авиалиний», — написали авторы канала. Судя по видео, у самолета как минимум сильно поцарапан фюзеляж. Пользователи утверждают, что ЧП случилось в аэропорте Франкфурт.

Комментаторы также отмечают, что эту часть обшивки внизу лайнера можно заменить. Причины ЧП пока неизвестны. URA.RU обратилось за разъяснением случившегося к пресс-секретарю «Уральских авиалиний».

14 декабря авиакомпания сообщала о многомиллиардных потерях из-за коронавируса. Во время пандемии часть самолетов «Уральских авиалиний» простаивала, задействовать все лайнеры снова удалось только в июле, напоминает деловое издание «Взгляд». Совместно с другими перевозчиками «Уральские авиалинии» даже просили правительство о субсидии в 50 млрд рублей для поддержки отрасли, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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