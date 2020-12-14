«Уральские авиалинии» отчитались о миллиардных убытках от COVID

Компания брала кредиты в банках для продолжения существования в период пандемии коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Авиакомпания «Уральские авиалинии» впервые в истории отчиталась о чистом убытке по итогам работы. Об этом сообщается в отчете о финансовых результатах компании за январь—сентябрь 2020 года.

За первые 9 месяцев 2020 года чистый убыток перевозчика составил 4,3 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период предприятие заработало 3,2 млрд рублей, в 2018 году — 3 млрд рублей, в 2017 году — 4,2 млрд рублей, в 2016 — 3,3 млрд рублей, в 2015 — 1,5 млрд рублей. Выручка компании также упала: с 67,2 млрд рублей за три квартала 2019 года до 40,2 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года.

В пресс-службе «Уральских авиалиний» URA.RU сообщили, что пандемия COVID-19 и запрет международных полетов привели к глобальному падению объемов перевозок. Пассажиропоток снизился более чем наполовину. «Результатом для авиакомпании стало поэтапное сокращение географии полетов сначала только по международным перевозкам (то есть практически на 50%), а затем, в связи с резким снижением пассажиропотока на российском рынке, авиакомпания существенно сократила количество рейсов и по внутренним маршрутам», — объяснили там.

В компании уточнили, что по итогам полугодия убыток был 6.6 млрд рублей. «В третьем квартале по мере ослабления ограничений мы перешли к восстановительной динамике и сократили убытки, понесенные в период, когда отрасль практически была остановлена. В апреле авиакомпания разработала масштабный антикризисный план, который сейчас принес свои положительные результаты», — рассказали в компании.

Ранее «Сбербанк» спас «Уральские авиалинии» от банкротства, выдав кредиты на 3 млрд и 403 млн рублей. Также перевозчик взял кредит в Газпромбанке на 800 млн рублей. Финансовые трудности предприятия были вызваны прекращением полетов во время эпидемии коронавируса и невозможностью взять кредиты в банках.