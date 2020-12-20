Центр Чумакова: как будут бороться с новым типом коронавируса

В центре Чумакова готовы создать вакцину от любого типа коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудники центра им. М. П. Чумакова способны создать вакцину от любого типа коронавируса, в том числе от нового штамма из Великобритании. Об этом заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.

«Наш опыт показывает, что те штаммы коронавируса, которые выделяем, существенно не отличаются, то есть скорость его мутации не высока. Но даже если мы получим данные, что он серьезно мутировал, то при нашей технологии мы просто поменяем первичный штамм. Это довольно простое решение», — цитирует Ишмухаметова ТАСС.

Тем временем регистрацию уже разработанной в центре им. Чумакова вакцины перенесли на февраль. Причина в том, что надо дождаться начала работы производственного участка для изготовления вакцины, сообщает «Российская газета».

15 декабря британские власти заявили, что в ходе второй волны эпидемии в стране с большой скоростью распространяется новый тип коронавируса. По предварительным данным, он может быть на 70% заразней обычного. При этом пока неизвестно, является ли он более опасным, чем предыдущий штамм, передает телеканал 360. Доктор биологических наук Алексей Аграновский считает, что новый штамм опасен для РФ, из-за этого следует ограничить авиасообщение с Великобританией.