В РФ могут навсегда изменить систему оформления пенсий

Удаленный порядок оформления пенсий могут сделать бессрочным Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

В России могут навсегда продлить дистанционный порядок оформления пенсий, введенный во время пандемии. С такой инициативой выступило Минэкономразвития РФ.

В министерстве предложили изначально распространить удаленный формат работы ПФР на весь 2021 год. И если эксперимент будет успешным, сделать его бессрочным. Кроме этого, предлагается дать доступ к некоторым дистанционным сервисам и тем гражданам, которые живут за пределами РФ: им могут стать доступны назначение и выплата пенсий.

«По итогам успешного опыта 2020 и 2021 годов надеемся на поддержку правительства в части закрепления такого порядка на постоянной основе», — заявил «Известиям» директор департамента обеспечения качества предоставления госуслуг министерства Виталий Злобин.

Дистанционное оформление выплат ввели из-за пандемии коронавируса. В ПФР поясняли, что основная часть пенсий сейчас оформляется удаленно по электронным заявлениям. Их можно подать через личный кабинет ПФР или на сайте Госуслуг. Доля таких обращений достигает 70%. Если человек не может подать заявление онлайн, то сотрудники фонда имеют возможность связаться с ним по телефону и получить согласие на оформление.