Мэр Екатеринбурга отложил заявление об отставке

Ожидается, что отставка Александра Высокинского будет утверждена 22 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вопреки ожиданиям инсайдеров пока не подал заявление об отставке и не стал объявлять об уходе с поста мэра на утреннем совещании в горадминистрации. Об этом URA.RU сообщили несколько участников собрания.

«Пока никаких заявлений — ни устных, ни письменных — не было. Хотя передача власти уже началась», — рассказал собеседник агентства. Ожидается, что заявление будет подано до утра 22 декабря (на этот день назначено заседание гордумы, которая должна утвердить увольнение), сказал другой инсайдер. В пресс-службе мэрии пока не ответили на вопрос корреспондента.

В ходе планерки в мэрии Высокинский, как писало URA.RU, объявил о назначении первого замгубернатора Алексея Орлова первым вице-мэром. Александр Ковальчик, занимавший эту должность с начала 2019 года, назначен руководителем аппарата мэрии.

По словам источников агентства, после того, как гордума примет отставку мэра, Орлов возглавит администрацию с приставкой «и.о.». Затем будет объявлен конкурс на замещение кресла главы.