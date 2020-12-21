Онищенко: новогодние каникулы сдержат пандемию

В этом году на Новый год не будет массовых гуляний Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новогодние каникулы помогут сдержать распространение коронавирусной инфекции, а также укрепят семьи. Об этом заявил академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

«Вот я вспоминаю прошлый новый год, [когда] весь Охотный ряд от Большого театра и до памятника Пушкину по Тверской был закрытый, там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей точно. А в этом году все будут больше по домам, пообщаются друг с другом, это укрепит во многом наши семьи и сдержит эпидемический процесс», — заявил Онищенко РИА «Новости». Праздники позволят избежать распространения COVID-19 в России, так как в этом году не предполагается массовых гуляний и скоплений людей, уточнил он.

Ранее ВОЗ рассказала о новом и более заразном типе коронавируса, появившемся в Великобритании. По словам вирусологов, штамм также опасен и для России. Из-за этого 23 страны уже закрыли границы для англичан.