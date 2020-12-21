В Госдуму внесли поправки в закон об интернете после новости URA.RU

Теперь закон обязывает соцсети работать с жалобами пользователей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Законопроект, ужесточающий понятие «оскорбление» в интернете, изменился. Согласно документу, соцсети с 1 февраля обязаны самостоятельно выявлять и блокировать незаконный контент. Поправки были внесены депутатами после того, как председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн побеседовал на эту тему с URA.RU. Он и стал автором поправок вместе с депутатом Сергеем Боярским.

«Соцсети будут должны выявлять информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти, а также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях», — сообщил ТАСС источник в нижней палате парламента. Ранее Хинштейн сообщил URA.RU о данном законопроекте, но теперь, согласно сообщению ТАСС, помимо оскорбления чести и достоинства закон будет работать и с жалобами в социальных сетях.

Поправки в законопроект об ответственности за оскорбление в интернете внесли после скандала с блогером Reeflay, который в прямом эфире выгнал беременную подругу на мороз без одежды, и вскоре она умерла. Адвокат Reeflay закономерно считает, что тот невиновен, уточняет RNS .