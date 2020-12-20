20 декабря 2020
19 декабря 2020

Свердловских чиновников ждет проверка после жалобы Путину

© Служба новостей «URA.RU»
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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин дал поручение проверить выплаты медикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель российского правительства Михаил Мишустин дал поручение проверить выплаты свердловским медикам после жалобы президенту РФ Владимиру Путину в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

«Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идет о четырех регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях», — говорится в поручении.

Как ранее сообщало URA.RU, жалоба на отсутствие положенных по закону выплат за работу в красной зоне поступила в колл-центр перед пресс-конференцией Путина. «Обязательно со всем разберемся», — прокомментировал президент в прямом эфире. Следственный комитет Свердловской области начал проверку законности выплат медработникам в Качканаре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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