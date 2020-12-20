Свердловских чиновников ждет проверка после жалобы Путину

Михаил Мишустин дал поручение проверить выплаты медикам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель российского правительства Михаил Мишустин дал поручение проверить выплаты свердловским медикам после жалобы президенту РФ Владимиру Путину в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает официальный сайт правительства России.

«Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести мониторинг осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идет о четырех регионах: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях», — говорится в поручении.

Как ранее сообщало URA.RU, жалоба на отсутствие положенных по закону выплат за работу в красной зоне поступила в колл-центр перед пресс-конференцией Путина. «Обязательно со всем разберемся», — прокомментировал президент в прямом эфире. Следственный комитет Свердловской области начал проверку законности выплат медработникам в Качканаре.