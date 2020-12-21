Владимир Соловьев жаловался, что его видео блокирует Google Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Выпуск программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 20 декабря возглавил российские тренды видеохостинга YouTube. Об этом сам телеведущий сообщил на странице в Instargam.

За восемь часов видеоролик посмотрели более полумиллиона пользователей. «Как-то так», — написал Соловьев и добавил подмигивающий смайлик. В комментариях под постом телеведущего поздравили с тем, что теперь его конкурентами стали рэпер Моргенштерн, блогер Влад Бумага, шоу Алексея Щербакова «Перелезаем через заборы в костюме» и шоу «Что было дальше». Часто ролики этих блогеров попадают на верхние строчки трендов YouTube.

В ноябре ведущий пожаловался, что его ролики «Соловьев LIVE» не попадают в тренды видеохостинга. Тогда Роскомнадзор РФ направил письмо в адрес компании Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала Соловьева, сообщает радио Sputnik. «Такую ситуацию можно расценить как попытку администрации YouTube ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории», — заявили тогда в Роскомнадзоре.

Подписчики журналиста в Instargam вспомнили про конфликт Соловьева и YouTube. «Помогли, значит, угрозы Роскомнадзора. Так их, так их!», — поздравил телеведущего один из пользователей.