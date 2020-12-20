Мэр Екатеринбурга собирает глав районов на внеплановое совещание

Александр Высокинский познакомит своих подчиненных с новым вице-мэром Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, который может уйти в отставку, собирает всех своих заместителей и глав районов на совещание в горадминистрации. По словам источника URA.RU в «сером доме», цель собрания — знакомство чиновников с новым первым вице-мэром Алексеем Орловым.

«На утреннем селекторе было анонсировано, что днем глав районов ждут в мэрии (изначально его не было в графиках). Участие в мероприятии также примут заместители Высокинского. Наверное, будет знакомить с Орловым», — поделился инсайдер. В пресс-службе мэрии подтвердили, что такое совещание состоится, но уточнили, что в его повестке — уборка снега.

Как писало URA.RU, ранее в мэрии Екатеринбурга прошли кадровые перестановки: первого замгубернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили первым вице-мэром, а Александр Ковальчик, занимавший эту должность ранее, стал руководителем аппарата мэрии. Источники предполагают, что в скором времени Высокинский подаст в отставку, а Орлов займет его место.

Впрочем, другие инсайдеры допускают, что этот вопрос может быть отложен. По данным агентства, Высокинский попросил губернатора Евгения Куйвашева не проводить отставку, пока заксобрание не согласует его на пост первого замгубернатора вместо Орлова.