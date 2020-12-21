Создатель «Ералаша» Грачевский заболел коронавирусом

Борис Грачевский лечится дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Художественный руководитель тележурнала «Ералаша Борис Грачевский заболел COVID-19. Об этом рассказал сам режиссер.

«Да, диагностировали коронавирус. Нормально себя чувствую, лечусь дома», — цитирует Грачевского РИА «Новости». По его словам, для него особенно неприятен тот факт, что нельзя выходить на улицу. Подробности о состоянии его здоровья не раскрываются, пишет «Пятый канал».

За прошедшие сутки в России зафиксировано 29 350 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Это рекордное число с начала пандемии.