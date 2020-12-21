Создатель «Ералаша» Грачевский заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, грачевский борис
Борис Грачевский лечится дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Художественный руководитель тележурнала «Ералаша Борис Грачевский заболел COVID-19. Об этом рассказал сам режиссер.

«Да, диагностировали коронавирус. Нормально себя чувствую, лечусь дома», — цитирует Грачевского РИА «Новости». По его словам, для него особенно неприятен тот факт, что нельзя выходить на улицу. Подробности о состоянии его здоровья не раскрываются, пишет «Пятый канал».

За прошедшие сутки в России зафиксировано 29 350 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщили в федеральном штабе по борьбе с COVID-19. Это рекордное число с начала пандемии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...