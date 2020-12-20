Свердловскому стрелку, от чьей пули умер мальчик, грозит срок

В прениях Александр Борисов сказал, что не был пьяным Фото: скриншот трансляции из Свердловского областного суда

В Свердловском областном суде 21 декабря завершилось следствие по уголовному делу 35-летнего жителя Нижнего Тагила Александра Борисова. Тагильчанина обвинили в убийстве семилетнего Егора Коркунова выстрелом из пневматической винтовки. Прокуратура запросила для подсудимого 10 лет колонии строгого режима.

Прокурор Дроздецкая в прениях отметила, что Борисов во время следствия и в суде неоднократно менял показания, поэтому к ним стоит отнестись критически. По мнению гособвинения, вина подсудимого доказана, как и факт опьянения в момент стрельбы. За хулиганство ему просят назначить три года колонии, за убийство малолетнего — девять. «По совокупности совершенных деяний [назначить] окончательное наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — высказалась прокурор. Гособвинение также попросило суд полностью удовлетворить иск родителей погибшего о взыскании с подсудимого денег.

Мама мальчика Анна Коркунова сказала, что несогласна с таким наказанием. «У меня сына убили, а он пять лет посидит и выйдет. Считаю, что Борисов должен быть наказан строже», — сказала потерпевшая. Супруг ее полностью поддержал.

Подсудимый Борисов не признал вину и отрицает, что был пьян в тот день. «Алкоголь я не употреблял. Я каждый день за рулем, мне некогда его употреблять», — сказал подсудимый. Борисов добавил, что путался в показаниях, поскольку пребывал в шоке. Адвокат Борисова Виталий Варехин отметил, что следователи изначально предъявили завышенные обвинения к его подопечному.

Стрельба произошла 4 августа 2019 года в коллективном саду под Нижним Тагилом. Борисов со знакомыми стреляли по банкам — один из участников был несовершеннолетним. Одна из пуль попала в голову семилетнему Егору Коркунову. Пять месяцев раненый мальчик пробыл в состоянии комы, а 12 января скончался, не приходя в сознание. После смерти мальчика следователи возбудили уголовные дела о хулиганстве (ст. 213 УК) и убийстве малолетнего (ч. 2 ст 105 УК). Борисов в интервью URA.RU заявил, что переживает из-за случившегося. Утверждает, что винтовка его, но тот выстрел сделал не он, а другой человек.