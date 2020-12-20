Заброшенный курганский лагерь не купили даже за полцены

Детский лагерь «Лесная сказка» пытались продать уже не в первый раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Очередная попытка властей продать заброшенный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в пригороде Кургана завершилась безрезультатно. Аукцион был назначен на 21 декабря, но на торги не заявился ни один потенциальный покупатель, хотя власти были готовы отдать недвижимость за полцены.

«Продажу посредством публичного предложения в электронной форме по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Курганская область, Кетовский район, поселок Чистопрудный, о/л „Лесная сказка“, признать несостоявшейся в связи с отсутствием заявок», — говорится в протоколе, опубликованном на сайте регионального департамента имущества. Торги планировалось начать с цены первоначального предложения — 16,4 млн рублей. В дальнейшем в процессе публичного предложения цену могли снизить, но не ниже 8,2 млн рублей.

На торги выставлялись «объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке площадью 138 139 кв. м». Это 13 нежилых одноэтажных зданий (спальные корпуса, общежития для персонала, столовая, баня, клуб и другие). Большинство построек находятся в неудовлетворительном состоянии.

Продать заброшенный лагерь власти Курганской области пытались уже не в первый раз. В январе 2019 года этот объект выставлялся на продажу за 19,1 млн рублей, но покупателей не нашлось. В декабре 2019 года цену снизили до 18,7 млн рублей, а в июне 2020 года — до 16,4 млн рублей. После очередной неудачной попытки объявили торги посредством публичного предложения — с возможностью понижения цены в два раза.

План приватизации госимущества Курганской области в 2019 году исполнен всего на 0,2%, сообщало ранее URA.RU. В результате областная казна вместо 1,4 млрд рублей получила лишь 2,9 млн рублей.

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru