Курганские власти ввели новые предновогодние выплаты

Семьи с детьми-инвалидами от 8 до 17 лет получат к Новому году по три тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Единовременные выплаты по три тысячи рублей для семей с детьми-инвалидами в возрасте от 8 до 17 лет ввели в Курганской области. Решение об этом принял губернатор Вадим Шумков, сообщает пресс-служба главы региона.

«В Курганской области семьи с детьми-инвалидами от 8 до 17 лет включительно получат единовременные выплаты в 3000 рублей до конца года», — говорится в сообщении. Получить деньги смогут семьи, которым по состоянию на 1 декабря 2020 года положена социальная пенсия. Для выплат предусмотрен беззаявительный порядок. Это значит, что справки и другие документы собирать не нужно.

В главном управлении соцзащиты населения региона подсчитали, что в Курганской области проживает 2621 детей-инвалидов в возрасте от 8 до 17 лет. Все они получат деньги до конца года. Ранее власти региона ввели единовременные выплаты для пенсионеров, которые получают минимальную пенсию, и сотрудников бюджетных учреждений, получающих зарплату на уровне МРОТ. «Мы понимаем, что этот год был непростым, поддерживаем в первую очередь тех, кто социально меньше других защищён, кому тяжело», — заявил Шумков.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о новогодней выплате для семей с детьми. По пять тысяч рублей выплатят на каждого ребенка в возрасте до сети лет включительно.