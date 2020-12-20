Челябинский мэр получил пост в структуре, которую возглавил Путин

Александр Глазков (слева) будет работать в Госсовете вместе с губернатором Алексеем Текслером (справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Саткинского района (Челябинская область) Александр Глазков вошел в комиссию Государственного совета после изменений в федеральном законодательстве, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства Челябинской области. Также в обновленный Госсовет вошли представители обеих палат парламента, губернаторы всех регионов, полпреды президента, а руководить им будет президент Владимир Путин.

«Я рад, что так высоко оценили нашу работу. Мы активно участвуем во всех федеральных проектах и рад, что это заметили», — сказал URA.RU сам Глазков.

Также свои полномочия в Госсовете сохранит челябинский губернатор Алексей Текслер. «Глава региона продолжит работу на посту руководителя комиссии (ранее — рабочей группы) по направлению „Экономика и финансы“. Кроме того, он входит в состав президиума Госсовета», — добавили в пресс-службе губернатора.

50-летний Глазков с 1996 года работал на различных постах в структурах комбината «Магнезит», дважды избирался в районное собрание. В 2010 году он стал руководителем проекта департамента корпоративного развития и стратегических коммуникаций ООО «Группа «Магнезит» и депутатом заксобрания Челябинской области. Саткинский район он возглавил в 2011 году, сменив подавшего в отставку Александра Хлысту. С тех пор муниципалитет считается одним из самых благополучных в регионе. Он известен рядом успешных инвестиционных проектов, а дизайнер Артемий Лебедев поставил Сатку на первое место в рейтинге городов планеты, достойных посещения.