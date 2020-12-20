20 декабря 2020
19 декабря 2020
18 декабря 2020

Челябинскому губернатору добавили полномочий в Госсовете

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер вошел в состав трех комиссий Госовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в обновленном составе Госсовета вошел в состав трех комиссий, одну из которых возглавил. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном 21 декабря президентом РФ Владимиром Путиным. В прежнем составе Госсовета Текслер руководил одной рабочей группой по направлению «Экономика и финансы», которая теперь получила статус комиссии.

Согласно документу, Текслер вошел в состав еще двух комиссий: «По координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» и «По обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти». Согласно отдельному указу, подписанному Путиным, Текслер также вошел в президиум Госсовета.

В новый состав Госсовета, которым теперь руководит Путин, вошли представители обеих палат парламента, губернаторы всех регионов и полпреды президента. Кроме того, членами Госсовета стали два руководителя муниципалитетов, один из них — глава Саткинского района Александр Глазков.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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