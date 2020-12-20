Челябинскому губернатору добавили полномочий в Госсовете

Алексей Текслер вошел в состав трех комиссий Госовета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в обновленном составе Госсовета вошел в состав трех комиссий, одну из которых возглавил. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном 21 декабря президентом РФ Владимиром Путиным. В прежнем составе Госсовета Текслер руководил одной рабочей группой по направлению «Экономика и финансы», которая теперь получила статус комиссии.

Согласно документу, Текслер вошел в состав еще двух комиссий: «По координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» и «По обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти». Согласно отдельному указу, подписанному Путиным, Текслер также вошел в президиум Госсовета.

В новый состав Госсовета, которым теперь руководит Путин, вошли представители обеих палат парламента, губернаторы всех регионов и полпреды президента. Кроме того, членами Госсовета стали два руководителя муниципалитетов, один из них — глава Саткинского района Александр Глазков.