Политологи заявили о проблемах из-за удаленного начисления пенсий

В целом изменения в ПФР хорошо повлияют на пенсионеров, но есть нюансы Фото: Илья Московец © URA.RU

Если Пенсионный фонд России (ПФР) совсем перейдет на удаленный формат работы, то пенсионеров ждут трудности из-за неравномерного покрытия интернета в России. Также ПФР придется поднять требования к кибербезопасности, рассказал URA.RU руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика, и политолог и экономист Никита Масленников.

21 декабря ПФР предложил полностью перейти на удаленный формат оформления пенсий в 2021 году. Такая мера уже применялась в 2020 из-за коронавируса. Если опыт окажется удачным, фонд хочет полностью перейти на «удаленку».

«Это мяч в огород местным региональным начальникам и, заодно, нашей Минцифре. Обещали, что будет повсеместное покрытие, ну, будьте добры, сделайте. Здесь уже речь идет об обеспечении конституционных прав человека. Если человек имеет право на пенсию, будьте добры, обеспечьте ее оформление. Переходите на дистанцию, ну тогда давайте 100% покрытие по всем населенным пунктам РФ», — говорит Масленников.

Также придется повысить кибербезопасность. Это следствие развития прогресса, считает эксперт. В целом большинство пенсионеров все-таки смогут справиться с таким переходом. Многих это даже подстегнет к полезной активности, ведь нужно будет еще освоить использование интернета, уверен Масленников. Однако и с обучением могут возникнуть трудности, считает директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников. Это опять же связано с неравномерным распределением интернета и оттоком молодежи из глубинок.

«Курсы компьютерной грамотности для пенсионеров есть, но они, в основном, организуются в больших городах. В малых городах и малых селах, просто некому учить. Если там живет две-три семьи пенсионеров, то, к сожалению, к ним никто не приедет с компьютерами, чтобы их обучать», — объяснил политолог.

Оба эксперта сходятся во мнении, что у этой инициативы ПФР большое будущее. Масленников уверен, что оформлять пенсии удаленно гораздо удобнее, чем сидеть в очередях и сталкиваться с чиновниками, которые часто оставляют негативные эмоции. Солонников предполагает, что лет через 15 пенсионерам будет гораздо легче общаться с ПФР в интернете. Люди, которые к тому моменту уйдут на пенсию «живут» в Сети уже сейчас, напоминает он. Однако пока придется подождать.