Экс-куратора культуры в Екатеринбурге увольняют из МХАТ

Возможно, Татьяна Ярошевская вернется в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший начальник управления культуры мэрии Екатеринбурга Татьяна Ярошевская будет уволена из МХАТ имени Горького, где она сейчас работает в должности исполнительного директора. Об этом URA.RU сообщили источники в театре. По их словам, о предстоящем увольнении Ярошевской объявил художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков.

«В минувшую пятницу было собрание коллектива, и Бояков объявил, что прощается с Ярошевской, — рассказал один из участников встречи. — Сказал, что она работает только до мая. Это было сказано перед всей труппой. Ярошевская тоже была на собрании — сидела вся поникшая». По словам собеседников агентства, в театре обсуждают версию, что Ярошевская вернется в Екатеринбург.

URA.RU попыталось получить комментарии самого худрука театра Эдуарда Боякова и Татьяны Ярошевской, но они не ответили на звонки на свой сотовый и на сообщения в мессенджере. В пресс-службе МХАТ им. Горького пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Татьяна Ярошевская покинула пост начальника управления культуры администрации Екатеринбурга в конце сентября 2019 года. По приглашению худрука МХАТа имени Горького Эдуарда Боякова она заняла пост исполнительного директора театра. В Екатеринбурге на смену ей пришел ее протеже Илья Марков.