Президент России Владимир Путин исполнил мечту еще одного мальчика в рамках акции «Елка желаний». Девятилетний Дима из Челябинска, который борется с онкозаболеванием, вышел с главой государства на лед на Красной площади.
«Мальчик мечтал побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России», — передает РИА «Новости». Обещание исполнить его мечту Путин дал Диме в ходе видеовстречи с волонтерами, приуроченной ко Дню добровольца.
К встрече с президентом Диму готовили участники хоккейной команды «Трактор». Челябинские хоккеисты
Ранее Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области, который мечтал обнять настоящую панду. Мальчик вместе с родителями приехал в Москву, где сотрудники Московского зоопарка провели для него экскурсию и подарили футболку с изображением панды Жуи.
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