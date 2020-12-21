Путин исполнил мечту мальчика из Челябинска. Видео

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Сайт президента России, путин владимир
Владимир Путин прокатился с тяжелобольным ребенком на коньках Фото: Сайт Президента России

Президент России Владимир Путин исполнил мечту еще одного мальчика в рамках акции «Елка желаний». Девятилетний Дима из Челябинска, который борется с онкозаболеванием, вышел с главой государства на лед на Красной площади.

«Мальчик мечтал побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России», — передает РИА «Новости». Обещание исполнить его мечту Путин дал Диме в ходе видеовстречи с волонтерами, приуроченной ко Дню добровольца.

К встрече с президентом Диму готовили участники хоккейной команды «Трактор». Челябинские хоккеисты провели тренировку с мальчиком.

Ранее Владимир Путин исполнил желание мальчика из Тульской области, который мечтал обнять настоящую панду. Мальчик вместе с родителями приехал в Москву, где сотрудники Московского зоопарка провели для него экскурсию и подарили футболку с изображением панды Жуи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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