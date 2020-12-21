Олег Дерипаска призвал правительство РФ выполнить обязательства, прописанные в поправках к Конституции РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что уходящий, 2020 год принес людям только пандемию, войны, экологические катастрофы, общественные беспорядки и полную экономическую стагнацию. Предприниматель призвал власти РФ в следующем году выполнить условия договора с россиянами, поддержавшими поправки в Конституцию.

«Они выступили за сохранение стабильности, рост достатка, повышение уровня благосостояния. Выполнение условий этого договора и должно стать главной задачей органов власти и институтов развития», — заявил миллиардер в интервью Forbes. Он отметил, что из-за стагнации экономики, санкций, высоких кредитных ставок и ограничений население России столкнулось с «унизительно низким уровнем дохода» и не имеет «гарантий завтрашнего дня».

Дерипаска считает, что главной задачей властей в следующем году должно стать увеличение общественного благосостояния: развитие здравоохранения, образования, сферы услуг и жилищной инфраструктуры. «Пандемия с нами надолго, но не навсегда. А дети должны ходить в школу, предприятия — работать, медцентры — лечить, города — развиваться. Вот этим мы и продолжим заниматься. Жизнь продолжается, многое в наших силах», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее Дерипаска предположил, что россияне вернутся к нормальной жизни после 2023 года. По версии миллиардер, России предстоит пережить полный локдаун (карантин) в регионах и активный поиск зараженных коронавирусом.