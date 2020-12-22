Мишустин дал деньги на крупнейший аэропорт ЯНАО

Аэропорт Нового Уренгоя модернизируют к концу 2022 года Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Правительство России выделит 3,7 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Нового Уренгоя в ЯНАО. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства. Власти Ямала планируют закончить обновление хаба к концу 2022 года.

«В ЯНАО будет модернизирован аэропорт Новый Уренгой. Планируется построить новый аэровокзал площадью 19,6 тысячи квадратных метров и реконструировать взлетно-посадочные полосы. Согласно распоряжению на эти цели должно быть направлено до 3,73 млрд рублей», — рассказали в пресс-службе правительства. В документе, который подписал Мищустин, указано, что аэропорт относится к приоритетному проекту Арктической зоны РФ.

В Новом Уренгое на площадке аэропорта сегодня, 22 декабря, ждут губернатора Дмитрия Артюхова. Там будет забита первая свая нового терминала. В пресс-службе главы Ямала подтвердили URA.RU, что Артюхов посетит Новый Уренгой.

Договор о масштабной реконструкции аэропорта Нового Уренгоя в марте 2018 года заключили холдинг «Аэропорты Регионов» и правительство ЯНАО. Рядом с действующим перроном появится новый терминал. Площадь комплекса составит 19,5 тысячи квадратных метров, он сможет пропускать до 840 пассажиров в час.

В октябре стало известно, что строительством терминала займется турецкий консорциум Limak Marash. Из-за пандемии коронавируса работы, по словам губернатора Артюхова, пришлось перенести на год. Об этом попросил один из инвесторов проекта, понесший финансовые потери.