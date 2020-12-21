Из-за пандемии в ЯНАО в четыре раза выросло число безработных

Работодатели заявляют от 12 тысячах вакансий, из которых большинство — для рабочих-строителей Фото: Анна Майорова © URA.RU

С начала 2020 года официальное число безработных в Ямало-ненецком автономном округе выросло в четыре раза, указано в опубликованном на сайте окружного правительства документе. По данным департамента занятости населения ЯНАО, это произошло в связи с негативными последствиями распространения коронавируса в регионе.

«Численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения автономного округа, на 01 декабря 2020 года составила 6 695 человек, что на 5 044 человека больше по сравнению с прошлым годом, — говорится в документе. — Рост числа безработных граждан произошел в связи с возникшими негативными тенденциями на рынке труда, вследствие распространения новой коронавирусной инфекции». При этом коэффициент напряженности на рынке труда (число безработных на одну вакансию) также увеличился и составил 0,65 -это втрое больше, чем в 2019 году.

По данным депзанятости ЯНАО, за помощью в трудоустройстве к властям с начала года обратились почти 17 тысяч человек, из них безработными били признаны порядка 11,5 тысяч человек. В 2019 году в службы занятости обращались 15,8 тысяч человек, но статус безработного получили немногим более 5 тысяч человек.

В правительстве ЯНАО уточнили, что на 11,5 тысяч безработных приходится 12 тысяч заявленных работодателями вакансий. Правда, как следует из документа, 64% — по рабочим профессиям. Больше всего рабочих рук требуется в сфере строительства (37%). Затем следует транспортировка и хранение (12%), здравоохранение и соцуслуги (8%), добыча ископаемых (7%), торговля (7%), образование (5%) и администрирование (5%).