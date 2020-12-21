21 декабря 2020
20 декабря 2020

В Златоусте разгромили три будущих ледовых городка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заготовка льда для ледовых городков. Екатеринбург, заготовка льда
До праздника в Златоусте хотят успеть построить городки из новых ледяных плит Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) неизвестные ночью разгромили заготовки для трех ледовых городков, которые должны быть построены к Новому году. Власти готовят обращение в полицию, сообщили URA.RU в мэрии города.

«Вырезанные изо льда плиты объемом 80 кубометров были складированы возле пруда „Тарелка“. Ночью кто-то привел их в непригодное состояние. Глава города Максим Пекарский распорядился подготовить новые материалы, чтобы не дать сорвать праздник. Сейчас мы рассматриваем возможность обращения в полицию, чтобы найти и наказать вандалов», — пояснил URA.RU советник мэра Алексей Коновалов.

Последнее время четвертый по величине город региона сотрясают скандалы. В ночь на 16 декабря неизвестный прямо под камерами видеонаблюдения сжег внедорожник Toyota FJ Cruiser, принадлежавший депутату-единороссу и известному в городе врачу Рашиду Шакурову. Ровно за два месяца до этого при схожих обстоятельствах была сожжена иномарка его коллеги по горсобранию и однопартийца Ивана Козлова, а до этого — загородный дом спикера Алексея Карюкова.

При этом лишь Козлов уверенно связал произошедшее с депутатской деятельностью. Председатель горсобрания заявил лишь, что считает пожар следствием поджога, а Шакуров предположил, что действует психически больной человек.

Заготовки для строительства праздничных городков превратили в груду битого льда
Фото: читатель URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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