Челябинский губернатор готовится к встрече с Путиным

Алексей Текслер сегодня работает в Москве Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер находится в Москве, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона. Текслер примет участие в подготовке намеченного на 23 декабря заседания Государственного совета РФ. Согласно подписанному накануне указу президента, руководить работой Госсовета будет Владимир Путин.

«Глава региона работает сегодня в столице, где принимает участие в подготовке завтрашнего заседания Госсовета. Перед началом рабочей повестки он принял участие во всероссийской акции „Ёлка желаний“ и снял две открытки с пожеланиями детей из Челябинской области. Их мечты он обязательно выполнит по возвращении в Челябинск», — сообщили в пресс-службе Текслера.

В обновленном Госсовете Текслер вошел состав трех комиссий: «По координации и оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», «По обеспечению согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти» и «Экономика и финансы». Он также является главой последней комиссии, а отдельным указом Путина введен в Президиум Госсовета.

Также в Госсовет делегирован глава Саткинского района Челябинской области Александр Глазков. Он стал одним из двух [наряду с главой Евпатории Олеси Харитоненко] руководителей муниципалитетов в этом органе.