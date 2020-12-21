В Кремле объяснили назначение челябинского мэра в Госсовет

Дмитрий Песков прокомментировал URA.RU карьерный взлет главы челябинского района и его крымской коллеги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главу Саткинского района Челябинской области Александр Глазков был введен в состав Госсовета благодаря эффективности работы и необходимости новых подходов в работе органов государственной власти. Об этом заявил URA.RU в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

То же объяснение он дал назначению и второго муниципального руководителя — главы Евпатории Олеси Харитоненко. «Очевидно, это связанно с эффективностью их работы — новые лица, свежие подходы. Это социально-карьерные лифты, которые всем идут на пользу», — заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Первое заседание обновленного Государственного совета РФ, руководить работой которого будет Владимир Путин, намечено на 23 декабря. Челябинский губернатор Алексей Текслер, включенный президентом в Президиум Госсовета, уже вылетел в Москву. В новом составе этой структуры его полномочия значительно расширились.