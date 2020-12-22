В России студентам будут выдавать дипломы в новом формате

В России дипломы об окончании вуза переведут в электронный формат. Сейчас над этим работает Министерство науки и высшего образования РФ, заявила замглавы ведомства Елена Дружинина.
«Немаловажной задачей стало формирование цифрового профиля студента с последующей выдачей электронного диплома», — цитирует ТАСС Дружинину. По ее словам, перед министерством сегодня стоит задача по внедрению цифровых технологий в структурные подразделения вузов, курирующие трудоустройство студентов.
Ранее в ведомстве заявили, что выпускники российский вузов смогут представлять дипломные работы в форме стартап-проектов. Также спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков допустил, что дипломы могут в будущем перестать действовать бессрочно. Однако доктор экономических наук Владимир Климанов считает, что дипломы должны оставаться на всю жизнь, пишет RT.
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