Высокинский приведет в свердловское правительство свою команду

Александр Высокинский забирает из мэрии своих подчиненных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский после ухода на пост первого заместителя губернатора заберет с собой несколько подчиненных в правительство Свердловской области. Это подтвердило сразу несколько информированных источников URA.RU.

«С Высокинским уйдут его давние соратницы Галина Трунова и зам по финансовым вопросам Марина Андрусь. Также в правительство перейдет [председатель комитета по организационно-технической работе мэрии] Олег Кудрин», — рассказал инсайдер. Получить комментарии у Александра Высокинского не удалось — он не ответил на звонок корреспондента.

Ранее инсайдеры URA.RU прогнозировали целый ряд перестановок в мэрии Екатеринбурга и свердловском правительстве. Однако, по словам источников агентства, они произойдут позже. И. о. главы уральской столицы Алексей Орлов также заявил, что часть сотрудников мэрии Екатеринбурга покинет администрацию города вслед за бывшим мэром Александром Высокинским.