22 декабря 2020
21 декабря 2020

В Перми решили, кто должен попасть в Госдуму. Три фамилии

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетная конференция отделения партии Единая Россия в Пермском крае. Пермь, конференция, единая россия, бюллетени, урна для голосования
Пермский региональный список «Единой России» на выборах в Госдуму возглавят силовик и два общественника Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Пермском крае определились с тройкой фаворитов, которая возглавит список партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму в 2021 году. Об этом URA.RU рассказали источники из числа региональной политической элиты. Как и ожидалось, это оказались общественники и представители силовых структур.

«[Герой России Сергей] Яшкин, [член регштаба ОНФ Ирина] Ивенских и, вероятно, [соучредитель благотворительного фонда „Дедморозим“ Дмитрий] Жебелев», — назвал URA.RU инсайдер фамилии будущих кандидатов в депутаты Госдумы. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, информацию по Ивенских и Яшкину подтвердил, а по Жебелеву назвал вероятным такой исход событий.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев пояснил URA.RU, что все кандидаты будут определены в ходе партийного праймериз. «Предварительное голосование будет проходить в электронном виде. Все будет максимально прозрачно», — уточнил Григорьев. В беседе с корреспондентом URA.RU Яшкин и Жебелев заявили, что им не поступали предложения принять участие в выборах в Госдуму. Связаться с Ивенских не представилось возможным — она не ответила на звонок.

URA.RU рассказывало, что в список «Единой России» не будут включать партийных функционеров и иных номенклатурщиков. Также ожидается, что праймериз «Единая Россия» проведет при помощи Госуслуг.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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