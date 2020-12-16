Инсайд: в Перми определили, кого не пустят на выборы в Госдуму

В Перми придумали, кто должен возглавит список «Единой России» на выборах в Госдуму Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

В Перми бывших чиновников и партийных номенклатурщиков не допустят до участия в выборах в Госдуму по спискам «Единой России». Об этом рассказал URA.RU источник, близкий к руководству партии и региона. Он пояснил, что перед регионом стоит задача провести в Госдуму общественников.

«В администрации [губернатора Пермского края] и „Единой России“ думают, кого сейчас включать в списки с учетом новых правил. В первую тройку должны войти общественники, а не партийные функционеры, промышленники или бизнесмены», — рассказал URA.RU инсайдер. Он дополнительно пояснил, что к числу общественников относятся в том числе и выходцы из силовых структур.

В пресс-службе администрации губернатора Пермского края вопрос URA.RU оставили без комментариев. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пояснили, что кандидатов в Госдуму будут определять в ходе праймериз. Соответственно, принять участие в предварительном голосовании могут не только общественники.

Ранее URA.RU рассказывало, что действующий депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко якобы не сможет переизбраться в 2021 году по партийным спискам. В этой связи он попробует принять участие в выборах по округу, который сейчас представляет его однопартиец Игорь Шубин. О своем намерении принять участие в выборах по этому округу заявлял руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев, а в списки «Единой России» может быть включена член регштаба ОНФ Ирина Ивенских.