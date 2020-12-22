Климатологи раскрыли страшные последствия потепления для России

В России наблюдается тенденция потепления зимой, а также увеличения количества осадков, что в будущем приведет к сильным паводкам и половодьям. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заместитель директора Института физики атмосферы РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
«Скорее всего, через 5-10 лет холодные зимы закончатся и будут стабильно теплые зимы. А осадков станет больше над северной частью Евразии. Но из-за потепления граница снежного покрова будет немножко отходить на север. Однако осадков, в целом, будет больше. Поэтому нужно готовиться к более сильным половодьям и прочему», — сказал климатолог URA.RU. По его мнению, наиболее быстрое потепление будет происходить именно зимой.
Однако метеоролог, климатолог, член русского географического общества, кандидат географических наук Екатерина Пестрякова рассказала URA.RU, что эта тенденция будет наблюдаться только в горных местностях. «Тренд потепления есть. Но осадков становится меньше в степной зоне. А в горной местности будет больше осадков. Но это тоже плохо, так как начнутся паводки», — считает она.
Ранее она также сообщила URA.RU, что малоснежность может привести к маловодью. Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заметил, что отсутствие снежного покрова в центральной части России — это следствие глобального потепления, пишет телеканал 360. В дальнейшем оно приведет к более длинному межсезонью и более короткой зиме, передает RT.
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