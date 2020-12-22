Соловьев обошел Дудя в рейтинге лучших журналистов

Журналистом 2020 года, по мнению россиян, стал телеведущий Владимир Соловьев, обогнав журналиста Юрия Дудя. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по результатам опроса, в котором приняли участие 1600 респондентов.
«Журналистами года, по мнению россиян, стали Владимир Соловьев (6%), Юрий Дудь и Ольга Скабеева (по 2% соответственно)», — говорится в сообщении на сайте. В пятерку популярных журналистов также вошли Владимир Познер и Алексей Пивоваров.
Самыми популярными телепередачами в этом году стали сразу три программы телеканала «Россия-1»: «Вести» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (по 6%), а также «60 минут» (5%). СМИ года, по версии россиян, стали «Первый канал» (9%), «Россия-1» (6%) и «Россия-24» (4%). А канал Юрия Дудя «ВДудь» стал лидером среди самых популярных YouTube-каналов.
Также, по результатам опроса, в этом году политиком года был вновь признан президент РФ Владимир Путин (38%). Спортсменом года стал боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов (10%), музыкантом года — Филипп Киркоров (6%), актером года — Константин Хабенский (5%).
Ранее выпуск программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» от 20 декабря возглавил российские тренды видеохостинга YouTube. Об этом сам телеведущий сообщил на странице в Instargam. В комментариях пользователи написали, что теперь конкуренты Соловьева — рэпер Моргенштерн и блогер Влад Бумага.
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