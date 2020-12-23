Аналитики раскрыли, какие кредиты опаснее всего для россиян

Россияне не справляются с погашением автокредитов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Россияне переоценили свои возможности по оплате автокредитов. В этой категории кредитования оказался самый высокий темп роста просроченной задолженности. Об этом свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и саморегулируемой организации «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА).

«Основным драйвером просроченной задолженности стало автокредитование. За год прирост превышает 22%», — говорится в исследовании. Как отметил гендиректор Национальной службы взыскания (НСВ) Роман Волосников, заемщики переоценили свои возможности, опасаясь роста цен на автомобили, пишет ТАСС.

В целом число просроченных кредитов в текущем году достигло максимального уровня за последние пять лет. Также в исследовании сказано, что задолженность россиян выросла более чем на 100 млрд рублей, составив на данный момент 935-940 млрд рублей.

Эксперты портала «Новые автомобили» рассказали, что оформляя кредит в дилерском центре собственники рискуют потерять крупную сумму денег, передает агентство Nation News. Дело в том, что приобретение транспортного средства данным путем подразумевает обязательное оформление полиса КАСКО. Это значит, что автовладелец ежегодно будет платить от 4 — 12% от стоимости авто. По мнению ведущего эксперта Института современного развития, экономиста Никиты Масленникова, в следующем году российские банки будут ужесточать требования к заемщикам.