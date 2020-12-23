Путин получил право баллотироваться на новый срок

Глава России Владимир Путин получил право избраться еще на два президентских срока. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ.
«Положение Конституции РФ не исключает для него (действующего президента РФ — прим. ред.) возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — приводит РИА «Новости» текст документа. Путин сможет быть избран в РФ еще на два президентских срока.
Отмечается, что президентом России может стать гражданин страны не моложе 35 лет, проживающий в РФ не менее 25 лет. Он также не должен иметь иностранного гражданства или вида ни жительство в другой стране. Всем этим требованиям соответствует действующий президент РФ Владимир Путин.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, согласно которому экс-президент сможет стать пожизненным сенатором. Этим он дал политикам дополнительную опцию при выборе карьеры после ухода с поста главы государства, считает руководитель совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
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