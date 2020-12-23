Путин получил право баллотироваться на новый срок

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин получил возможность еще раз стать президентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава России Владимир Путин получил право избраться еще на два президентских срока. Соответствующий законопроект приняла Госдума РФ.

«Положение Конституции РФ не исключает для него (действующего президента РФ — прим. ред.) возможность занимать должность президента РФ в течение сроков, допустимых указанным положением», — приводит РИА «Новости» текст документа. Путин сможет быть избран в РФ еще на два президентских срока.

Отмечается, что президентом России может стать гражданин страны не моложе 35 лет, проживающий в РФ не менее 25 лет. Он также не должен иметь иностранного гражданства или вида ни жительство в другой стране. Всем этим требованиям соответствует действующий президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, согласно которому экс-президент сможет стать пожизненным сенатором. Этим он дал политикам дополнительную опцию при выборе карьеры после ухода с поста главы государства, считает руководитель совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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