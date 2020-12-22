Экс-мэр Челябинска встретит Новый год и день рождения в СИЗО

Евгений Тефтелев встретит два праздника в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

Экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев встретит Новый год в СИЗО №1 Челябинска. Кроме того, 1 января здесь же ему исполнится 66 лет. До конца года его не успеют этапировать в колонию строгого режима, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«Скорее всего, до конца года могут не успеть доделать необходимые документы. Праздники он проведет в следственном изоляторе», — уточнил URA.RU источник. «На передачу решения Челябинского областного суда в следственный изолятор регламентом предусмотрено 7 дней. За 10 дней сотрудники ГУФСИН параллельно подготовят осужденного к переводу на место отбывания наказания», — добавили URA.RU в пресс-службе Челябинского областного суда.

За это время он может решить, обратиться в ГУФСИН с ходатайством о переводе его в колонию строгого режима по семейным обстоятельствам либо остаться в СИЗО подсобным рабочим. Ранее источники сообщали, что Тефтелев вероятнее всего попросит перевод в колонию Магнитогорска, где живут его родные.

Челябинский областной суд 23 декабря оставил в силе приговор Центрального районного суда Тефтелеву за получение взятки. Он был осужден 28 октября на три года колонии строгого режима и штраф в 37,5 млн рублей. Прокуратура пока не приняла решение, продолжать ли оспаривание приговора в вышестоящих инстанциях.