23 декабря 2020
22 декабря 2020

Писатель Минаев высмеял окна на стене курганской больницы. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Окна здания областной больницы. Курган, окна, областная больница
Заложенные кирпичом окна больницы стали поводом для шуток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев обратил внимание на новость URA.RU о том, как в курганской больнице заложили окна кирпичом. Он предположил, что заменой окон занимались слепые.

«Обратите внимание: стена дома. Там сначала сделали окна, потом проемы заложили кирпичом, а потом, я так думаю, слабовидящие люди приехали и установили окна поверх кирпича. Потому что человек, который обладает нормальным зрением, конечно, так никогда не сделает», — заявил Минаев. По другой версии журналиста, установкой окон занимался Безумный Шляпник из сказки «Алиса в стране Чудес».

Жители Кургана обратили внимание на кирпичную кладку за окнами корпуса областной больницы, сообщало ранее URA.RU. По официальным данным, оконные рамы не снимали — их заложили кирпичом после установки оборудования. Однако медики рассказали, что новые рамы появились уже после того, как окна заложили кирпичом: «Решили поставить, так как деньги вроде бюджетные, целевые. Надо было отчитаться за них и за работу».

Ранее на эту новость обратил внимание телеведущий Иван Ургант. Он призвал не придираться к «ремонту по-кургански».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...