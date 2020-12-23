Заложенные кирпичом окна больницы стали поводом для шуток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главный редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев обратил внимание на новость URA.RU о том, как в курганской больнице заложили окна кирпичом. Он предположил, что заменой окон занимались слепые.

«Обратите внимание: стена дома. Там сначала сделали окна, потом проемы заложили кирпичом, а потом, я так думаю, слабовидящие люди приехали и установили окна поверх кирпича. Потому что человек, который обладает нормальным зрением, конечно, так никогда не сделает», — заявил Минаев. По другой версии журналиста, установкой окон занимался Безумный Шляпник из сказки «Алиса в стране Чудес».

Жители Кургана обратили внимание на кирпичную кладку за окнами корпуса областной больницы, сообщало ранее URA.RU. По официальным данным, оконные рамы не снимали — их заложили кирпичом после установки оборудования. Однако медики рассказали, что новые рамы появились уже после того, как окна заложили кирпичом: «Решили поставить, так как деньги вроде бюджетные, целевые. Надо было отчитаться за них и за работу».

Ранее на эту новость обратил внимание телеведущий Иван Ургант. Он призвал не придираться к «ремонту по-кургански».