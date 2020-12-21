Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на «Первом канале» обратил внимание на новость URA.RU о том, как в курганской больнице заложили окна кирпичом. Он призвал не придираться к ремонту по-кургански.
Ургант в шоу показал скрин новости нашего агенства и процитировал объяснения медиков по поводу закладки окон в больнице. «По словам медиков больницы ремонт проводился несколько лет назад. Пока делали ремонт, окна заложили кирпичом, причём разным. Потом окна пришли, решили поставить: деньги вроде бюджетные, целевые — надо было отчитаться за них иза работу — объяснил персонал больницы», — цитирует телеведущий новость.
С присущей ведущему иронией он предложил не придираться к администрации курганской больницы. «Тут давайте не будем придирчивыми. Если по законам курганским окно можно разбить с улицы, значит, оно существует! А во-вторых, это радость: отец приходит под такое окно, кричит «Люсенок, кто? Постучи два раза, если мальчик!» — пошутил Ургант. Затем ведущий отметил, что в этом вопросе все очевидно. Возможно, это кто-то из участников закрывшегося телепроекта «Дом-2» «уже устроился на работу в Кургане».
Как писало URA.RU, жители Кургана обратили внимание на кирпичную кладку за окнами корпуса областной больницы. По официальным данным, оконные рамы не снимали — их заложили кирпичом после установки оборудования.