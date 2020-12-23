Силовики готовят дело против пиарщиков мэрии Екатеринбурга

Проверку вел свердловский главк МВД в сотрудничестве с УФСБ, говорят инсайдеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) ГУ МВД по Свердловской области выявило финансовые нарушения со стороны подразделений пиар-блока мэрии Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с итогами проверки, которая шла с осени. По его словам, в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело.

«Изучены контракты, заключенные департаментом информполитики и МАУ „Город“. Сотрудники МВД нашли нарушения и ждут дальнейших указаний. Основания для возбуждения дела имеются», — поделился инсайдер, не раскрывая деталей проверки. Другой источник URA.RU отметил, что материалы в полицейский главк поступили из ФСБ.

Он уточнил, что осенью сотрудники свердловского УФСБ опрашивали начальника департамента информполитики горадминистрации Алексея Редина. «Он дал необходимую информацию, и это, возможно, обезопасит лично его», — сказал инсайдер. Хотя третий собеседник агентства, уточнил, что, по его информации, Редина вызывали только в УМВД по Екатеринбургу (о чем ранее сообщало агентство). А сам Редин заявил URA.RU, что вообще не общался с силовиками. «О каких-либо проверках [в департаменте] мне не известно. Все закупки, которые проводились, — в рамках закона», — сказал он.

В адрес начальника управления УЭБ и ПК ГУ МВД области Рашида Даулетова направлен запрос. К моменту публикации ответ на него не поступил. Получить оперативный комментарий представителя УФСБ не удалось. Вице-мэр Екатеринбурга по СМИ Екатерина Куземка, курирующая весь пиар-блок горадминистрации, не ответила на звонок корреспондента (чиновница в отпуске до конца недели). Ранее URA.RU сообщало о проверках в пиар-блоке со стороны городской прокуратуры.