Собянин назвал тех, кто сможет привиться от COVID до конца года

Вакцинация от коронавируса стартовала в РФ в начале декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Москве появятся новые категории граждан, для которых станет доступна вакцинация от коронавируса. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 28 декабря мы открываем запись на вакцинацию для новых категорий жителей города. Это — занятые в сферах ЖКХ, общественного питания, спорта и в органах охраны правопорядка, включая полицию, прокуратуру, суды», — написал Собянин в блоге на своем сайте.

Кроме того, поставить прививку смогут волонтеры и сотрудники некоммерческих и религиозных организаций, добавил градоначальник. Прививочные пункты будут работать в новогодние праздники, чтобы как можно больше граждан смогли пройти вакцинацию.

Вакцинация от коронавируса в Москве стартовала в начале декабря, напоминает телеканал 360. Первыми категориями граждан, получившими возможность привиться, стали врачи и учителя. Позднее список расширился: в него вошли сотрудники МФЦ, сфер торговли и услуг.