В ЯНАО ребенка без денег высадили из автобуса на мороз

У школьника в автобусе не сработала оплата картой Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В городе Лабытнанги (ЯНАО) школьника высадили из автобуса из-за несработавшей банковской карты. Ребенку пришлось идти пешком в школу в 40-градусный мороз. Об этом рассказала мама юного ямальца в соцсетях.

«Моего ребенка высадили из автобуса — оплата по карте почему-то не прошла, хотя там точно деньги есть. Потребовали наличные. А где он вам их снимет, если в нашем районе нет банкомата?! В итоге отправился ребенок в школу пешком, и это в актированный день! Из отдаленного района города», — анонимно написала местная жительница в группе «Лабытнанги Info» во «ВКонтакте».

В комментариях к посту горожане разделились во мнениях. «А были другие времена, когда каждый водитель грузовой машины останавливался и спрашивал, куда довезти», — посетовала Лидия Гурылева. «По факту вы отправили ребенка в школу в день, когда можно оставить дома, без наличных, зная, что проблемы с оплатой», — возразил Юрий Гунин. «Кажется, что это вброс, чтобы позлить людей и в очередной раз нагнать негатива», — предположила Оксана Викулина.

В пресс-службе управления транспорта администрации Лабытнанги пообещали проверить публикацию. «Разберем ситуацию с сотрудниками МПАТП „Север“», — ответили в ведомстве. Директор «Севера» Евгений Шестаков также заявил, что руководство предприятия отреагирует на информацию и примет соответствующие меры. «В автобусах предприятия ведется видеофиксация, водители прошли соответствующие инструктажи», — добавил он.

Синоптики ЯНАО предсказали сильнейшие морозы в ближайшие дни. Местами температура будет опускаться до -48 градусов. Из-за этого ямальским автомобилистам советовали не покидать города.