Клава Кока ответила на слухи о своей сексуальной ориентации

Клава Кока заявила, что ее привлекают мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Екатеринбургская певица Клава Кока (Клавдия Высокова) интересуется мужчинами и имеет традиционную сексуальную ориентацию. Об этом артистка заявила в эфире совместного выпуска шоу «Музыкалити» и «Вопрос ребром», комментируя слухи из СМИ.

Ранее ряд СМИ сообщил о нетрадиционной сексуальной ориентации Клавы Коки. Во время одного из прямых эфиров певица показала свою подругу, после чего девушек заподозрили в романтических связях.

«Недавно про меня написали, что я показала девушку в прямом эфире. И это не так. Я ничего не имею против ЛГБТ, но я по пацанам», — заявила певица. Певец Николай Басков, сидевший рядом с Клавой Кокой, отметил, что молодые артисты должны продвигать толерантность.

Youtube-шоу «Музыкалити» и «Вопрос ребром» сняли совместный выпуск по случаю Нового года. Гостями, помимо Клавы Коки и Николая Баскова, стали комик Александр Ревва, певица Наташа Королева и певец Ramil'. Басков и Ревва в ходе шоу признались, что делали интимные фотографии и делились ими в мессенджерах.