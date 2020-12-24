Аналитик отметил, что в целом, нынешняя система пенсионных баллов, которые зависят от стажа и официальной зарплаты, справедлива Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Низкий размер пенсии в России связан с тем, что большинство пожилых граждан в свое время работали неофицаильно. Об этом заявил руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис.

«В 90-е годы чуть ли не каждый второй работал вчерную. Это привело к тому, что у многих людей почти не накопилось пенсионных баллов, необходимых для получения нормальной пенсии», — цитирует эксперта «КП».

Он уточнил, что в России до сих пор около 15 млн человек работают всерую. «В будущем эти люди придут в Пенсионный фонд и потребуют, чтобы им платили пенсию. Но почему государство должно это делать, если эти работники в свое время не платили взносы, то есть не оплачивали пенсии нынешних пенсионеров, в том числе своих родителей, бабушек и дедушек?», — считает Биезбардис. Аналитик отметил, что в целом, нынешняя система пенсионных баллов, которые зависят от стажа и официальной зарплаты, справедлива. По его мнению, она позволяет в старости получать больше тем, кто много работал и имел высокий официальный доход, с которого уплачивались все налоги и страховые взносы.

Ранее сообщалось, что для существенного увеличения пенсий россиян государству следует изменить систему расчета пенсионных выплат согласно методике Международной организации труда. А экономист Сергей Жаворонков считает, что для увеличения пенсионного бюджета государству следует сократить военные расходы.