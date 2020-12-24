Роструд напомнил о сокращенных рабочих неделях в 2021 году

В 2021 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель. Об этом сообщили в Роструде.
«При пятидневной рабочей неделе праздник 23 февраля сократит рабочую неделю до трёх дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля», — цитирует ведомство РИА «Новости».
При этом длинные выходные стали возможны благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. Поэтому с 15 по 20 февраля всех ожидает единственная в 2021 году шестидневная рабочая неделя. 8 марта сократит рабочую неделю до 4 дней. Четырехдневными будут и две первые рабочие недели мая. Граждане будут работать с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Летом россиян ожидает всего одна короткая рабочая неделя из-за Дня России. 12 июля выпадает на субботу, в связи с этим выходной переносится на понедельник, 14 июня. В начале ноября россиян ждет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные в связи с Днем народного единства и переносом выходного дня с субботы 2 января на пятницу 5 ноября. Работать будут россияне с 1 по 3 ноября, а отдыхать с 4 по 7 ноября. Последняя рабочая неделя 2021 года завершится в четверг, 30 декабря.
Ранее россияне заявили, что 31 декабря должно быть выходным днем. Согласно опросу, больше всего отдохнуть 31 декабря хотят челябинцы и петербуржцы. После этого около 60 субъектов Российской Федерации, включая Москву, объявили 31 декабря 2020 года выходным днём. За последние сутки соответствующие постановления были подписаны руководителями более 20 российских регионов. Среди них — Красноярский и Хабаровский края, Дагестан, Якутия, а также Амурская, Ростовская, Свердловская, Нижегородская, Омская и Челябинская области, передает RT.
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