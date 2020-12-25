Доктор Мясников объяснил, как избежать тяжелой формы коронавируса

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Александр Мясников. Москва
Мясников подтвердил, что дефицит интерферонов в организме может привести к тяжелой форме коронавируса Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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Коронавирус COVID-19

Доктор Мясников подтвердил эффективность введения интерферона-гамма для лечения тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несколькими месяцами ранее мы опубликовали свои клинические испытания, проводившиеся у нас в больнице, которые демонстрировали положительный эффект Интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм COVID, равно как и некоторых других пневмоний», — написал Мясников. Доктор также добавил, что никакие лекарства не смогут заменить мер личной профилактики в борьбе с коронавирусом.

На сайте доказательной медицины UpToDate были опубликованы данные, которые подтверждают, что дефицит интерферонов в организме может привести к тяжелому течению COVID-19. Также они отметили, что местное введение интерферонов в дыхательные пути помогает при лечении вируса.

Ранее Мясников перечислил главные ошибки при лечении коронавируса. По его мнению прием антибиотиков является главной ошибкой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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