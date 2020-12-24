Текслер продлил карантин в Челябинской области на 2021 год

В последний раз Алексей Текслер продлевал режим повышенной готовности шесть недель назад Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области с началом пандемии коронавируса, продлен до 24 января 2021 года. Соответствующее решение принял глава региона Алексей Текслер 25 декабря.

«Внести в абзац пункта 16 распоряжение о повышенной готовности изменения. Заменить слова „27 декабря“ на „24 января“», — говорится в документе.

Ранее срок карантина истекал 28 декабря. «Мы продлеваем режим повышенной готовности исключительно в логике возможности для людей категории 65+ получать больничные листы. При этом ограничения, которые у нас действуют, они бессрочные», — пояснил 24 декабря на пресс-конференции глава региона.

По данным на 25 декабря, в регионе зафиксировано 314 случаев заражения коронавирусом за сутки: несколько дней подряд заболеваемость демонстрирует стабильный рост. Смертность держится на 15 случаях в сутки. URA.RU подготовило для читателей актуальный список запретов и ограничений.