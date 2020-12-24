Губернатор Моор отчитал подчиненных за детские смерти

Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился усилить меры профилактики пожаров в жилье многодетных Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскритиковал действия властей по профилактике детской безопасности. Об этом шла речь на расширенном заседании правительства региона. Поводом стали два пожара, в которых на этой неделе погибли пятеро несовершеннолетних.

«Если кто-то думает, что это воля случая и мы ничего не могли сделать, — я с этим категорически не соглашусь Мы с вами один из эффективных регионов в части народосбережения, а допускаем такие ситуации. Проводим кучу комиссий и совещаний, а в результате все равно гибнут дети. Значит, не до конца все предусмотрели. Я и с себя ответственности не снимаю», — сказал губернатор Тюменской области в ходе совещания с членами правительства региона.

Александр Моор дал ряд поручений:

до 11 января ему должны представить списки всех многодетных семей, проживающих в частных домах и имеющих печное или электрическое отопление;

власти должны рассчитать, во сколько обойдется бюджету установить в них дымоизвещатели;

в течение месяца подготовить расчет возможности подключения таких домов к газу. Все расходы на себя возьмет регион.

Ранее URA.RU писало о двух пожарах, в которых на этой неделе погибли пятеро детей. Первый случился во вторник в селе Петелино. Второй произошел в ночь на 25 декабря в Тобольске.