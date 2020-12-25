Бывший мэр Александр Высокинский препятствовал передаче «Водоканала» бизнесу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

После смены власти в Екатеринбурге руководство ЕМУП «Водоканал» начинает готовить концессию предприятия, сообщил источник URA.RU в городских структурах власти. По словам другого собеседника агентства, на текущий момент главным претендентом на сделку является компания «Российские коммунальные системы» (РКС), связанная с бизнесменом Виктором Вексельбергом (ГК «Ренова»).

Считается, что отказ экс-мэра Екатеринбурга Александра Высокинского отдавать актив в частные руки стал причиной его конфликта с большинством в гордуме. Весной 2019 года мэр пошел на уступку, одобрив назначение депутата Александра Караваева замдиректора предприятия.

Когда стало известно, что следующим мэром будет Алексей Орлов, руководство «Водоканала» приступило к разработке концессионного проекта, сообщает источник URA.RU. «Хотя была информация, что подпольные переговоры [о приватизации или концессии „Водоканала“] велись и до этого», — делится он. «Есть договоренность, что „Водоканал“ отдадут РКС. Но все может измениться», — рассказал еще один источник, знакомый с ситуацией.

Публичные совещания о будущем «Водоканала» намечены на июнь 2021 года. «Подготовка самой концессии займет два-три года», — анонсирует городской чиновник. Сами РКС не отрицают заинтересованность в «Водоканале». «Но каких-либо предварительных переговоров с администрацией города не ведет», — заявили в пресс-службе РКС. Компания уже отвечает за воду в Перми, Березниках (Прикамье) и Нижневартовске (ХМАО). Другим претендентом на «Водоканал» является «Росводоканал» Михаила Фридмана («Альфа-Групп»).

Представитель «Водоканала» предложил агентству «вернуться к этому вопросу в январе». В пресс-службе мэрии заявили URA.RU, что в администрацию официальных запросов по поводу приватизации или концессии «Водоканала» в мэрию не приходило.