В деле экс-замглавы курганского УМВД появились новые эпизоды

Обвиненного в мошенничестве Андрея Шамина заподозрили в легализации денежных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

В отношении экс-замначальника УМВД России по Курганской области Андрея Шамина возбуждено новое уголовное дело. Еще три дела возбуждены в отношении двух других фигурантов. Их обвиняют в легализации денежных средств и злоупотреблении полномочиями, сообщает региональное следственное управление СК России по региону.

«Дополнительно возбуждены четыре уголовных дела», — говорится в сообщении. Следствие считает, что Шамин и бывший главбух шадринского отдела полиции легализовали похищенные деньги при помощи частных финансовых операций — они покупали дорогостоящее имущество и открывали вклады. Также следствие установило, что экс-начальник шадринского межмуниципального отдела полиции Дмитрий Кокотеев требовал от своих подчиненных отдавать ему часть полученных премий.

В отношении экс-главбуха возбуждено два новых уголовных дела по статье 174.1 (легализация денежных средств). По этой же статье возбуждено дело в отношении Шамина. В отношении Кокотеева дело возбудили по ч.1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Новые эпизоды удалось выявить во взаимодействии с оперативниками областного УФСБ.

Указанных должностных лиц задержали в марте, сообщало ранее URA.RU. Их обвинили в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере. Сейчас Шамин и Кокотеев находятся в СИЗО. По данным следствия, с 2012 по 2020 года Шамин организовал и возглавил преступную группу, которая путем мошенничества похищала деньги, предназначенные на выплаты личному составу шадринской полиции.