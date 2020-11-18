Экс-замглавы курганского УМВД встретит Новый год в СИЗО

Курганский городской суд продлил арест бывшему замначальника УМВД России по Курганской области Андрею Шамину на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Срок ареста продлили и для экс-начальника Шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева.
«Мера пресечения в виде содержания под стражей для Шамина и Кокотеева продлена на два месяца», — заявили в суде. Таким образом, оба фигуранта уголовного дела о мошенничестве с премиями подчиненных в особо крупном размере останутся в следственном изоляторе до января 2021 года.
Шамина и Кокотеева задержали в марте. Их обвинили в коррупционном преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России по материалам областного УФСБ. Следствие считает, что в фиктивные платежные ведомости вносились ложные сведения, а личный состав полиции получал меньшие суммы или вообще не получал ничего. Общий ущерб оценили в 27 млн рублей.
Ранее стало известно о завершении следствия по уголовному делу экс-начальника ОМВД по Далматовскому району Андрея Кашина. Его обвиняли в аналогичном преступлении, а также во взятке и злоупотреблении полномочиями. В конце августа задержали экс-начальника отдела МВД России «Каргапольский» Дениса Мурашова, которого также обвинили в махинациях с премиями. В середине ноября его выпустили из СИЗО под домашний арест.
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