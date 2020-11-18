Экс-замглавы курганского УМВД встретит Новый год в СИЗО

Андрею Шамину продлили арест до января 2021 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Задержан замглавы УМВД по Курганской области Андрей Шамин

Курганский городской суд продлил арест бывшему замначальника УМВД России по Курганской области Андрею Шамину на два месяца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. Срок ареста продлили и для экс-начальника Шадринского отдела полиции Дмитрия Кокотеева.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей для Шамина и Кокотеева продлена на два месяца», — заявили в суде. Таким образом, оба фигуранта уголовного дела о мошенничестве с премиями подчиненных в особо крупном размере останутся в следственном изоляторе до января 2021 года.

Шамина и Кокотеева задержали в марте. Их обвинили в коррупционном преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Расследованием занимается первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России по материалам областного УФСБ. Следствие считает, что в фиктивные платежные ведомости вносились ложные сведения, а личный состав полиции получал меньшие суммы или вообще не получал ничего. Общий ущерб оценили в 27 млн рублей.

Ранее стало известно о завершении следствия по уголовному делу экс-начальника ОМВД по Далматовскому району Андрея Кашина. Его обвиняли в аналогичном преступлении, а также во взятке и злоупотреблении полномочиями. В конце августа задержали экс-начальника отдела МВД России «Каргапольский» Дениса Мурашова, которого также обвинили в махинациях с премиями. В середине ноября его выпустили из СИЗО под домашний арест.