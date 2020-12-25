В Совфеде назвали минимальную цену на пачку сигарет с 2021 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг ЛГБТ сообщества на посольстве Великобритании. Москва, курить запрещено, курение запрещено, знак курить запрещено
Минимальная цена пачки сигарет в 2021 году составит около 106 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году минимальная стоимость пачки сигарет в России составит около 106 рублей. Соответствующий закон одобрили сенаторы Совета Федерации РФ на заседании в пятницу, 25 декабря.

Устанавливать минимальную цену пачки сигарет будет Министерство сельского хозяйства России. «Предлагается методика расчета минимальной цены, ниже которой нельзя будет торговать в рознице этими табачными изделиями. Если перевести в цифры ту формулу, которая утверждена в законе, то это приблизительно 106 рублей за стандартную пачку сигарет», — сообщил на заседании первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Закон вступит в силу 1 апреля 2021 года. В течение первых трех месяцев действия документа можно будет продавать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена по прошлым минимальным розничным ценам.

В середине декабря Госдума России приняла закон, согласно которому запрещается перевозить по территории страны более 200 сигарет — это 10 пачек. Кроме этого, с января 2021 года в России будут действовать новые запреты для курильщиков, пишет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...