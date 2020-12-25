В Совфеде назвали минимальную цену на пачку сигарет с 2021 года

Минимальная цена пачки сигарет в 2021 году составит около 106 рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В 2021 году минимальная стоимость пачки сигарет в России составит около 106 рублей. Соответствующий закон одобрили сенаторы Совета Федерации РФ на заседании в пятницу, 25 декабря.

Устанавливать минимальную цену пачки сигарет будет Министерство сельского хозяйства России. «Предлагается методика расчета минимальной цены, ниже которой нельзя будет торговать в рознице этими табачными изделиями. Если перевести в цифры ту формулу, которая утверждена в законе, то это приблизительно 106 рублей за стандартную пачку сигарет», — сообщил на заседании первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

Закон вступит в силу 1 апреля 2021 года. В течение первых трех месяцев действия документа можно будет продавать табачную продукцию, которая была произведена или ввезена по прошлым минимальным розничным ценам.

В середине декабря Госдума России приняла закон, согласно которому запрещается перевозить по территории страны более 200 сигарет — это 10 пачек. Кроме этого, с января 2021 года в России будут действовать новые запреты для курильщиков, пишет «Национальная служба новостей».